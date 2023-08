Calciomercato Milan, occhi sul gioiellino del Monaco per rinforzare il centrocampo. Il Diavolo lo corteggia

Il Milan va a caccia di rinforzi a centrocampo, specialmente se dovesse salutare nelle prossime settimane Rade Krunic. Dominguez resta la prima scelta, ma non c’è solo lui.

Come riportato da Tuttosport, infatti, i rossoneri sarebbero tornati alla carica per Youssouf Fofana, centrocampista di proprietà del Monaco e per il quale il Milan aveva già fatto un sondaggio nel gennaio del 2020.