Calciomercato Milan, svolta Modric! Ok di massima del croato. E spunta un pesante retroscena

Calciomercato Milan, importantissima novità sul futuro di Luka Modric: il croato avrebbe dato un ok di massima al prolungamento annuale

Il futuro di Luka Modric sembra tingersi sempre più di rossonero. Nonostante le lusinghe provenienti dalla sua terra natia e il corteggiamento della Dinamo Zagabria del presidente Zvonimir Boban, il fuoriclasse croato avrebbe già preso una decisione di massima sul proprio domani. Secondo quanto riferito dal giornalista Pietro Balzano Prota, la voglia di Modric è quella di ragionare su un altro anno al Milan: se la tenuta fisica continuerà a sostenerlo come fatto finora in questa stagione, il Pallone d’Oro 2018 eserciterà l’opzione per il prolungamento fino al 2027.

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Il legame tra il centrocampista e l’ambiente milanese è diventato fortissimo in pochi mesi. Come appreso da Pietro Balzano Prota, Modric non ha alcuna intenzione di tornare in Croazia a fine stagione, preferendo restare ai massimi livelli competitivi in Serie A e in Champions League.

Il rapporto eccellente con Massimiliano Allegri, che lo ha reso il fulcro del centrocampo nonostante i 40 anni compiuti, e la competitività del progetto rossonero sono stati fattori decisivi. Salvo clamorosi ribaltoni dopo la rassegna iridata estiva, il Milan potrà contare ancora sulla classe infinita di Luka per un’ultima, grande danza a San Siro.