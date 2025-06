Calciomercato Milan, non tramonta l’idea di quest’attaccante che gioca all’estero: contatti continui con Tare. Le ultimissime notizie

Il Milan di Massimiliano Allegri è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, come riportato dal Corriere dello Sport, c’è ancora quello di Aleksandar Mitrovic. Il centravanti serbo, attualmente in forza all’Al-Hilal, rimane una pista concreta per i rossoneri, che valutano attentamente il suo profilo.

Mitrovic, conosciuto per la sua fisicità, il suo fiuto del gol e la sua capacità di far reparto da solo, rispecchierebbe l’identikit del classico “nove” che Allegri gradirebbe avere a disposizione. L’allenatore toscano, infatti, avrebbe richiesto un centravanti con caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa, un giocatore in grado di dare profondità, di tenere palla e di finalizzare le azioni con la sua potenza.

Nonostante il giocatore sia legato da un ricco contratto con il club saudita, la sua volontà di tornare a giocare in Europa, in un campionato competitivo come la Serie A, potrebbe giocare un ruolo chiave nella trattativa. Il Milan starebbe studiando la formula giusta per convincere l’Al-Hilal a cedere il giocatore, probabilmente attraverso un prestito con diritto o obbligo di riscatto, una soluzione che permetterebbe al club di via Aldo Rossi di non gravare eccessivamente sul bilancio in questa fase iniziale del mercato. La trattativa è complessa, ma la pista Mitrovic, per il Milan di Allegri, è tutt’altro che tramontata.