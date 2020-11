Calciomercato Milan – Milenkovic, a giugno il prezzo calerà: il motivo

Nikola Milenkovic è uno dei profili che piace al Milan per rafforzare la difesa. Ecco le ultime notizie che lo riguardano

Nikola Milenkovic è un obiettivo di mercato del Milan, che già la scorsa estate lo ha cercato. La richiesta da parte della Fiorentina di 30 milioni di euro però, è stata ritenuta inopportuna dalla dirigenza rossonera, che ha mollato il colpo. A gennaio, il club di via Aldo Rossi ci riproverà. Milenkovic, reduce dall’amara eliminazione della sua Serbia contro la Scozia, non ci sarà ai prossimi Europei.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore, che è in scadenza nel 2022, per ora non ha intenzione di rinnovare il contratto con il club di Rocco Commisso. Ecco allora che a giugno 2021, a un solo anno dalla scadenza, la Fiorentina potrebbe abbassare le pretese per non rischiare di perderlo a zero. In ogni caso, nelle prossime settimane l’entourage del difensore si farà vivo per definire il futuro.