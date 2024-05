Calciomercato Milan, Mendes in azione: con Conceicao può portare anche lui in rossonero. TUTTI i dettagli e gli aggiornamenti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando come Mendes in queste settimane stia giocando un ruolo molto importante per il futuro del Diavolo.

Stando a quanto si apprende l’agente starebbe forzando la mano con il Porto per portare in rossonero Conceicao. Non solo: oltre al tecnico portoghese potrebbe arrivare anche Ugarte, altro professionista sotto la sua scuderia e ai margini del Paris Saint-Germain.