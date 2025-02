Calciomercato Milan, Antonio Silva primo obiettivo per l’estate! Non ci sono più dubbi, tentativo concreto

Calciomercato Milan, il primo obiettivo in difesa per la prossima estate è Antonio Silva: contatti fitti con Jorge Mendes

Calciomercato.com ha fatto il punto sul calciomercato Milan in uscita per quanto riguarda il reparto difensivo:

Pavlovic si candida a diventare uno dei punti fermi del Milan anche per il futuro, la fiducia della dirigenza e dell’allenatore è totale. Il club rossonero ha in mente di affiancargli un altro giovane dalle prospettive importanti: Antonio Silva del Benfica. Meno solida è invece la posizione di Tomori: il centrale inglese ha rifiutato il Tottenham a gennaio ma resta sul mercato. E i prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi in rossonero, il club è pronto ad ascoltare nuove offerte per il classe 1997.