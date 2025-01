Calciomercato Milan, spunta Ansu Fati per l’attacco! Ci pensa Mendes, l’affare può andare in porto così

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione su Ansu Fati per l’attacco rossonero: Mendes al lavoro, tutti i dettagli sul possibile colpo

Come riferito da calciomercato.com, uno dei profili che Jorge Mendes, procuratore di Sergio Conceicao, potrebbe proporre al calciomercato Milan nei prossimi giorni è quello di Ansu Fati:

PAROLE – «In cerca di rilancio c’è anche Ansu Fati, classe 2002 tornato al Barcellona dopo la stagione al Brighton. Ha grande talento, ma nella sua pur breve carriera è stato tormentato dagli infortuni. Finora in blaugrana, anche a causa di problemi muscolari, ha giocato appena 158 minuti in sette partite. Mendes può spostarlo e il Milan potrebbe essere l’occasione giusta e il luogo giusto per rilanciare un calciatore dal talento cristallino».