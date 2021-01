Calciomercato Milan, Meité a un passo: ecco quando può arrivare

Meité è sempre più nel mirino del Milan. Le ultime notizie ci dicono che entro le prossime 48 ore, ci saranno importanti sviluppi

Il Milan, data l’emergenza degli infortuni, è molto attivo sul mercato. Frederic Massara e Paolo Maldini, in queste ore, si stanno concentrando sull’operazione Soualiho Meité con il Torino per rafforzare il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli. In giornata le due società hanno avuto ulteriori contatti e hanno parlato di cifre per questa operazione.

Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan vuole Meité con la formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra dell’operazione dovrebbe essere: 1 milione per il prestito e 8 per il diritto di acquisto. Ultime valutazioni in corso in quel di casa Milan, attese novità nelle prossime 48 ore.