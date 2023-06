Mercato Milan, Mazzocchi saluta la Salernitana: le ultime sul futuro del calciatore che si è liberato dalla formazione granata

Tra gli obiettivi di mercato del Milan in vista della prossima stagione c’è anche Pasquale Mazzocchi, che ha salutato i tifosi della Salernitana con post pubblicato sui social. Ecco le sue parole:

«Sono arrivato a Salerno con tanta ambizione e determinazione, ma anche con tanta inesperienza. Grazie a voi ho raggiunto traguardi importanti, ho imparato ad ascoltare e a ragionare. Ho capito cosa significa lottare assieme per una causa e che se vuoi raggiungere qualcosa di straordinario devi metterti in prima linea. Tutto questo mi ha responsabilizzato perchè quando hai la fiducia sai anche che non puoi sbagliare. Grazie a voi ho potuto trasmettere il mio credo. Non sempre le cose sono state rose e fiori, ma essere squadra non significa solamente allenarsi assieme, ma soprattutto rispettarsi e avere fiducia l’uno dell’altro. Mi avete dato tanto e spero anche io nel mio piccolo di essere riuscito a lasciarvi qualcosa. Grazie Salerno, siete un popolo straordinario sempre. Macte Animo»