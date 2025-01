Calciomercato Milan, la provocazione di Matri non lascia indifferenti! Ha fatto il suo nome per l’attacco

Calciomercato Milan, clamorosa provocazione di Alessandro Matri, ex attaccante ed opinionista, sull’attacco rossonero

Ospite a Pressing, Alessandro Matri ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «E’ da capire cosa vuole fare la Juventus con Vlahovic. Potrebbe anche decidere di cederlo ora visto che ha il contratto che scade nel 2026. C’è un problema contratto, bisogna vedere qual è la strategia della Juve. Se non gioca, vuol dire che non è nel progetto e quindi può attirare l’attenzione di qualche club che ha bisogno di un centravanti. Butto lì un nome: il Milan che cerca un centravanti d’area di rigore. Conceicao-Calabria? Sono immagini che chi ha giocato ha già visto, magari più nello spogliatoio, mentre non è bello averle visto in campo. Ma prendiamo anche una cosa positiva: si vedono Theo Hernandez e Leao, che erano stati sostituiti a fine primo tempo, che vanno a calmare Conceiçao. Se ci sono state delle parole di troppe, può capitare la reazione di un allenatore istintivo come il portoghese. Era sicuramente meglio evitare tutto questo in campo».