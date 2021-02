Calciomercato Milan: Matias Vina obiettivo per l’estate

Calciomercato Milan: in vista della prossima sessione estiva, i rossoneri avrebbero già puntato Matias Vina, come vice Theo Hernandez

Il mercato del Milan, come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, è da 8 in pagella. I rossoneri hanno prelevato tre giocatori di ruolo, cedendo quattro esuberi, ai margini del progetto rossonero.

Forse, però, mancava un ultimo tassello: il fatidico vice Theo Hernandez, obiettivo dichiarato dalla società di Via Aldo Rossi, ma non considerato una priorità, tanto che il Diavolo sul gong ha prelevato un giovanissimo terzino sinistro, ma difficilmente verrà fatto esordire in prima squadra. I rossoneri, dunque, in vista di luglio, sarebbero sulle tracce di Matias Vina, di proprietà del Palmeiras, club che ha recentemente vinto la Copa Libertadores contro il Santos. Il valore del cartellino si aggirerebbe sui 10 milioni di euro.