Calciomercato Milan, Marchetti sicuro: «I rossoneri stanno aspettando questo giocatore». Gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, Luca Marchetti, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto su Marcus Rashford. Ultime

Intervenuto a Sky, Luca Marchetti, noto giornalista, ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «L’altro attaccante che ha infiammato questa porzione di mercato è Rashford. È slittata di qualche ora la sua risposta al Milan. Non c’è una dead line ma i rossoneri rimangono fiduciosi. C’è una concorrenza pazzesca sul giocatore, soprattutto ora che Kolo Mouani si è sistemato in bianconero. La più pericolosa, per i rossoneri, è il Barcellona. Che ha sempre problemi finanziari, ma che vuole cercare di capire come poter incastrare l’operazione».