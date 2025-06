Calciomercato Milan, la rivelazione di Marchetti fa impazzire i tifosi: l’ha detto veramente!

Condividi via email

Calciomercato Milan, Luca Marchetti, noto giornalista, ha rivelato i piani rossoneri in entrata: le sue dichiarazioni sul tema

Intervenuto a Sky, Luca Marchetti, noto giornalista, ha fatto il punto sul calciomercato Milan in entrata, coi rossoneri a caccia di diverse cessioni come quella di Reijnders e non solo:

PAROLE – «E’ un Milan che sa che ha delle possibilità economiche anche importanti. Nel senso che con le cessioni arriveranno anche dei soldi da poter reinvestire, non tutti verranno destinati al riequilibrio finanziario per la mancata partecipazione in Europa».