Calciomercato Milan: Maldini valuta tre giocatori del Real Madrid

Calciomercato Milan: Paolo Maldini studia il colpo sulla trequarti. Dopo Brahim Diaz, potrebbe arrivare anche Isco o…

Il Milan, dopo essersi assicurato Brahim Diaz, sarebbe pronto a sfornare un altro colpo importante dal Real Madrid, magari sempre sulla trequarti.

Stando a quanto riferisce ABC, le Merengues vorrebbero sfoltire la rosa e avrebbero messo sul mercato Isco e Ceballos: due profili perfetti per lo scacchiere di Stefano Pioli.

Nel frattempo continua la trattativa per Diogo Dalot. Qualora il Manchester Utd decidesse di non far partire il portoghese, il club di Via Aldo Rossi punterebbe tutto su Odriozola (altro giocatore blancos).