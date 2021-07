Calciomercato Milan, Maldini sonda il terreno per Tadic: i dettagli

Calciomercato Milan, Maldini ha avviato i contatti con l’Ajax per Dusan Tadic: il trentaduenne piace per la sua duttilità tattica

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a scandagliare il mercato alla ricerca della migliore soluzione per la sostituzione di Hakan Calhanoglu e l’ultimo nome emerso, come riportato da Daniele Longo, è quello di Dusan Tadic.

DUTTILITA’ APPREZZATA – Di Tadic, che ha un contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 10 milioni di euro, piace la grande duttilità tattica: nell’ultima stagione i lancieri l’hanno usato come esterno destro, sinistro, come trequartista e come falso nove. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire le reali possibilità di conclusione dell’operazione.