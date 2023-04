Mercato Milan, Maldini pensa al suo ritorno in Italia: i dettagli

Mercato Milan, Maldini pensa al suo ritorno in Italia: la volontà di Icardi di tornare in Italia e tutte le opportunità. I dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Mauro Icardi sogna un ritorno in Italia nella prossima sessione di calciomercato e per il Milan può essere una buona chance per rinforzare il reparto offensivo.

Al momento però, i rossoneri hanno altre priorità, ma l’attaccante argentino potrebbe diventare un’opportunità tenendo in considerazione anche i benefici del Decreto Crescita.