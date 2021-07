Calciomercato Milan: Maldini prepara un super colpo dal Real Madrid

Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca di un nuovo trequartista, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. L’idea dei dirigenti…

Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, il Milan, campeggiato da Paolo Maldini e Frederic Massara, sarebbe alla ricerca di un degno sostituto. Diversi i profili sondati, ma stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe essere Isco, trequartista del Real Madrid.

Lo spagnolo non ha brillato in questa ultima stagione, complice alcune scelte di Zinedine Zidane. Lo stesso Carlo Ancelotti avrebbe già fatto capire all’ex Malaga che non partirebbe tra i titolari, motivo per cui il giocatore sarebbe pronto per una nuova avventura.

Il contratto scade il prossimo 30 giugno 2022. I Blancos difficilmente accetterebbero un prestito. Il Milan, però, può crederci: il prezzo del cartellino si sarebbe abbassato sino a 20 milioni di euro.