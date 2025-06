Calciomercato Milan, la situazione legata al futuro di Maignan cambia completamente: Max Allegri decisivo. I dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Mike Maignan al Milan continua a tenere banco, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è ottimismo nella dirigenza rossonera. Andrea Ramazzotti, firma nota del quotidiano sportivo, ha svelato che l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani e il Direttore Sportivo Igli Tare sono convinti che la trattativa per il rinnovo del portiere francese riprenderà slancio a partire da settembre.

Attualmente, il contratto di Maignan scade nel 2026, una situazione che inizia a preoccupare i tifosi, ma che il Milan intende risolvere per blindare uno dei pilastri della squadra. Nonostante le voci di mercato che lo hanno accostato a vari top club europei, il Milan ha resistito agli assalti, in particolare quello del Chelsea, anche grazie al forte pressing di Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico rossonero, che stravede per il portiere e lo considera un leader assoluto per il nuovo corso.

La strategia della dirigenza sembra chiara: consolidare la squadra e i rapporti interni durante l’inizio della stagione, per poi affrontare la questione rinnovo con maggiore serenità e in un clima potenzialmente più favorevole. L’idea è che, se la stagione prenderà una piega positiva e la squadra si mostrerà solida e ambiziosa, anche la volontà di Maignan di legarsi a lungo termine al Milan sarà più forte.

Le parole di Ramazzotti riflettono una fiducia interna che il Milan, guidato da Furlani e Tare, sia in grado di convincere Maignan a prolungare il suo vincolo. L’obiettivo è un rinnovo importante, che riconosca il valore del portiere e lo posizioni tra i top player della rosa per ingaggio. Il “mese zero” per la riapertura dei colloqui sembra essere settembre, quando il campo inizierà a dare i primi verdetti e la visione del Milan per il futuro si delineerà con maggiore chiarezza.