Calciomercato Milan, il rinnovo non basta! Può partire in estate, clamorosa indiscrezione

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione su Mike Maignan: l’imminente rinnovo del portiere francese non chiude le porte alla cessione

Come riportato dal Corriere della Sera, c’è un clamoroso aggiornamento nel calciomercato Milan sull’imminente rinnovo di Mike Maignan con il club rossonero.

Maignan sta infilando errori non all’altezza della sua classe. Il suo rinnovo però è vicino, dal 2026 al 2028. Il club rossonero continua a credere in lui, ma in caso di proposte serie — sui 50 milioni — ora si siederebbe ad ascoltare. Basta intoccabili, insomma.