Condividi via email

Calciomercato Milan, attenzione al futuro di Mike Maignan: sul suo rinnovo filtra questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, ieri sera, ha perso per 1-0 l’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord. Mike Maignan, capitano del Milan, ha commesso un goffo errore che ha portato la squadra di casa in vantaggio dopo appena tre minuti.

Intanto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo rinnovo è attualmente in bilico. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2026.