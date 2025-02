Calciomercato Milan, Ibrahimovic e Furlani spiazzano tutti! Decisione clamorosa, non se lo aspettava nessuno

Calciomercato Milan, clamoroso scenario per il futuro di Maignan: nonostante l’imminente rinnovo potrebbe partire a giugno

Come riferito da calciomercato.com, è tutto da scoprire il futuro di Mike Maignan nel calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «Negli anni passati, Mike Maignan è stato accostato a grandi club stranieri alla ricerca di una soluzione per la porta, dal Manchester United al Bayern Monaco, passando per il Paris Saint-Germain, che secondo i media francesi ci ha fatto un pensiero anche la scorsa estate alla luce dei dubbi di Luis Enrique e delle complicazioni emerse all’epoca per la trattativa per il prolungamento di Gianluigi Donnarumma. Una trattativa che, per bocca del suo agente Enzo Raiola, è tuttora in piedi e può ancora condurre ad un accordo. Il prossimo 3 luglio, il numero uno della nazionale transalpina compirà 30 anni e, con l’imminente rinnovo col Milan, il suo ingaggio salirebbe dagli attuali 2,8 milioni di euro netti a stagione a 5 milioni più bonus. Un ingaggio che resterebbe ugualmente alla portata di una qualsiasi big fuori dalla Serie A».