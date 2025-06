Calciomercato Milan, annuncio che sa di sentenza di Fabrizio Romano su Maignan: cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Fabrizio Romano, una delle fonti più autorevoli in fatto di calciomercato, è tornato a far luce sulla situazione di Mike Maignan, portiere del Milan, e il forte interessamento del Chelsea. Sul suo canale YouTube, Romano ha confermato che i Blues avevano corteggiato a lungo il numero uno rossonero nei primi giorni di giugno, ma l’affare si è arenato.

“L’operazione è saltata prima del Mondiale per Club”, ha dichiarato Romano, specificando che il discorso per Maignan in casa Chelsea è “al momento congelato“. Ciò significa che, per ora, il club londinese non ha ripreso alcun contatto o discussione con il Milan per il portiere francese. La trattativa si era fermata, di fatto, ad un’offerta da 15 milioni di euro rifiutata senza esitazioni dal club di Via Aldo Rossi, che valuta il suo portiere titolare ben più di quella cifra. Il Milan ha sempre considerato Maignan un pilastro del progetto e non ha mai avuto intenzione di cederlo, a meno di offerte irrinunciabili, ben al di sopra di quanto proposto dal Chelsea.

Nonostante il “congelamento” dell’affare Maignan, Romano ha sottolineato che il Chelsea sta comunque valutando attivamente l’acquisto di un nuovo portiere. Questo indica che la ricerca di un rinforzo tra i pali rimane una priorità per i Blues, che intendono migliorare il reparto in vista della prossima stagione. Che sia Maignan in futuro, qualora le condizioni dovessero cambiare, o un altro profilo, il club londinese è determinato a portare un nuovo numero uno a Stamford Bridge.

Per i tifosi del Milan, la notizia è un sollievo: Maignan, uno dei leader tecnici e carismatici della squadra, sembra destinato a rimanere a difendere la porta rossonera, almeno per il momento. La sua permanenza è cruciale per le ambizioni del Milan, che punta a costruire una squadra sempre più competitiva.