Calciomercato Milan, focus trattativa Chelsea-Maignan: il club londinese ha preso questa decisione. Cosa filtra sul suo futuro. Le ultimissime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la situazione relativa a Mike Maignan e all’interesse del Chelsea per il portiere francese rimane in una fase di stallo. Nonostante le voci e le speculazioni, il club londinese non ha per ora alzato la propria offerta per il numero uno del Milan, che al momento continua a vestire la maglia rossonera.

Il Chelsea ha mostrato un concreto interesse per Maignan, arrivando a presentare un’offerta di circa 21 milioni di euro. Tuttavia, questa cifra non ha soddisfatto le richieste del Milan, che valuta il proprio portiere di punta ben oltre, intorno ai 25-30 milioni di euro. La posizione del club di Via Aldo Rossi è chiara: Maignan è considerato un elemento fondamentale della squadra, e non verrà ceduto se non per un’offerta giudicata “fuori mercato”.

Sky Sport sottolinea come la trattativa sia al momento bloccata, anche in virtù della chiusura della finestra di mercato “extra” legata al Mondiale per Club. Il Milan, inoltre, ha espresso la volontà di non privarsi di Maignan, una posizione rafforzata anche dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, che lo considera un pilastro del progetto tecnico.

Nonostante Maignan abbia un contratto in scadenza nel giugno 2026 e ci siano state discussioni sul suo rinnovo, che non si è ancora concretizzato, il Milan non sembra intenzionato a cedere alle pressioni. I rossoneri sono fermi sulle loro richieste, e finché il Chelsea non si avvicinerà significativamente alla valutazione stabilita, Maignan rimarrà a Milano. Un nuovo tentativo da parte dei Blues potrebbe arrivare più avanti nel corso dell’estate, ma per ora, il portiere francese è saldamente un giocatore del Milan.