Calciomercato Milan, senza rinnovo può partire: cessione da 35 milioni

Calciomercato Milan, qualora non dovesse convincere in questi mesi potrebbe saltare il rinnovo. In quel caso via alla cessione

C’è l’intesa per il rinnovo di Maignan, ma l’ufficialità è stata messa in stand-by. Il contratto più oneroso il portiere deve meritarselo sul campo in questi ultimi mesi di stagione.

Qualora i rossoneri dovessero decidere di non andare avanti insieme, il francese potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Milan con la sua partenza incasserebbe circa 35 milioni.