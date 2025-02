Condividi via email

Calciomercato Milan, la posizione di Maignan è in bilico: resta viva l’opzione Caprile. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come riferito da Tuttosport il calciomercato Milan si sta cautelando per quanto riguarda l’eventuale sostituto di Mike Maignan, la cui posizione rimane in bilico dopo i numerosi errori di questa stagione.

Sul taccuino della dirigenza rossonera c’è un nome attualmente in pole: Elio Caprile. Il portiere è attualmente in forza al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.