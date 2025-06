Calciomercato Milan, Allegri si impunta sul futuro di Maignan: il tecnico ha un piano ben preciso. Le ultimissime sui rossoneri

La questione Mike Maignan è uno dei dossier più spinosi che il Milan si trova ad affrontare in questa fase di mercato, e Massimiliano Allegri è sceso in campo in prima persona per convincere il portiere francese a restare. Il contratto di Maignan scade nel giugno 2026, e senza un rinnovo imminente, il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno diventa sempre più concreto, uno scenario che il Milan vuole assolutamente evitare.

Dopo una stagione non semplice, condita da qualche infortunio e da voci insistenti di un suo possibile addio, soprattutto verso il Chelsea, la rottura con l’ambiente sembrava quasi inevitabile. Tuttavia, il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera ha aperto un nuovo capitolo. Il tecnico livornese ha identificato Maignan come un pilastro fondamentale del suo progetto e sta lavorando per ricostruire il rapporto e restituire al portiere l’entusiasmo necessario. Allegri, infatti, apprezza non solo le sue straordinarie qualità tecniche tra i pali, ma anche la sua capacità di impostare il gioco e la sua leadership in campo, qualità che lo rendono un elemento cardine per la costruzione di una squadra vincente.

La “missione” di Allegri è duplice: da un lato, rafforzare il Maignan dal punto di vista tecnico e mentale, e dall’altro, fare da mediatore con la società per sbloccare la situazione contrattuale. Si vocifera che Allegri stia puntando anche sulla presenza di figure di sua fiducia, come Claudio Filippi, per lavorare direttamente con Maignan e far sì che ritrovi la serenità e il rendimento eccezionale che lo avevano contraddistinto nella stagione dello Scudetto.

Il Milan, consapevole del valore del suo numero uno, ha già provato a negoziare un rinnovo, offrendo un aumento di stipendio. Ora, con la ferma volontà di Allegri di trattenere Maignan e di farne il nuovo leader della squadra, si spera che si possa trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti, evitando una dolorosa cessione o, peggio ancora, la perdita a zero di un fuoriclasse.