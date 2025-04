Calciomercato Milan, parte la missione legata al nuovo attaccante? Nome cerchiato in rosso e derby all’orizzonte

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero tornare a cercare una punta in vista della prossima estate: il preferito è Lucca dell’Udinese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan in estate potrebbe tornare prepotentemente a cercare un attaccante che possa agire da vice Santiago Gimenez. Il messicano infatti, nonostante le difficoltà attuali, verrà sicuramente confermato in rosa.

Il nome cerchiato in rosso in casa Milan è quello di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese cercato già a gennaio come alternativa proprio all’ex Feyenoord. La valutazione iniziale è di 35 milioni di euro e c’è da battere la forte concorrenza dell’Inter.