Calciomercato Milan, la rivelazione di Lucca fa sognare i tifosi! C’entra Ibrahimovic, può succedere a giugno

Calciomercato Milan, Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese, ha svelato un clamoroso retroscena: le sue parole

Dalle colonne del Corriere della Sera, Lorenzo Lucca ha svelato questo retroscena di calciomercato Milan:

PAROLE – «Leggo poco i giornali per non farmi distrarre. L’apprezzamento di una società così grande mi ha fatto piacere, ma ho cercato di non perdere il focus sul mio percorso. Poster in camera? Zlatan Ibrahimovic. Se gliel’ho detto? No, in quel frangente abbiamo parlato dei miei trascorsi in Olanda: sono stato il primo italiano a giocare nell’Ajax ma forse sono approdato nel periodo sbagliato».