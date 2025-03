Condividi via email

Calciomercato Milan, obiettivo Lorenzo Lucca: la mossa della dirigenza non è passata inosservata. Le ultimissime sui rossoneri

In queste due settimane dedicate agli impegni delle nazionali la dirigenza del Milan inizierà a fare un po’ di programmazione per il futuro. Una delle questioni del calciomercato Milan è l’innesto di un nuovo attaccante.

Come riportato da Nico Schira, nella giornata di ieri, alcuni osservatori rossoneri erano presenti al Bluenergy Stadium per vedere da vicino la prestazione di Lorenzo Lucca, convocato anche in Nazionale.