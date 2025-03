Condividi via email

Calciomercato Milan, dirigenza stregata da Lucca: la prima mossa per lui è già stata effettuata. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, nell’ultimo turno di campionato, ha vinto contro il Como due reti a uno in casa. Adesso, in casa rossonera, è iniziata una mini fase di programmazione, visto che il campionato è fermo per gli impegni dedicati alle nazionali.

Un nome che piace tanto alla dirigenza rossonera è quello di Lorenzo Lucca. Nell’ultima sfida casalinga dell’Udinese, infatti, c’erano degli osservatori a visionarlo. Resta da capire effettivamente la valutazione che farà il club fiulano