Calciomercato Milan, cercasi bomber per la prossima stagione: sono questi due i preferiti. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan ha vinto contro il Lecce due giornate fa per due reti a tre. Per la squadra ospite ha segnato entrambi i gol Nikola Krstovic, adesso diventato un possibile obiettivo in vista della prossima estate.

Oltre all’attaccante montenegrino un nome che piace tanto alla dirigenza rossonera è quello di Lorenzo Lucca. Nell’ultima sfida casalinga dell’Udinese, infatti, c’erano degli osservatori a visionarlo.