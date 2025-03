Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Lucca: Furlani può giocarsi l’asso nella manica. I dettagli

Calciomercato Milan, il club rossonero tiene in grande considerazione Lorenzo Lucca per la prossima stagione: fattore Ibrahimovic

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan, per la casella di vice Santi Gimenez, tiene in grande considerazione il profilo di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese valutato 25 milioni di euro e cercato anche a gennaio proprio come alternativa del messicano.

Nonostante la forte concorrenza di Napoli e Inter, il Milan può giocarsi la carta Ibrahimovic, idolo indiscusso dell’italiano e possibile fattore decisivo nella trattativa.