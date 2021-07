Calciomercato Milan, Lotito detta le condizioni per Luis Alberto: le ultime

Non sembra ancora essersi sciolto il dubbio relativo al futuro di Luis Alberto con la maglia della Lazio: come riporta Il Messaggero infatti, il Milan è in pressione sul calciatore ma Lotito è stato chiaro con Maldini: per arrivare allo spagnolo servono soldi più il cartellino di Rafael Leao.

La soluzione alternativa sarebbe quella di inserire, oltre al portoghese, anche il cartellino del belga Saelemaekers. La vicenda è dunque ben lontana dal concludersi ma una cosa è certa: Lotito non ha nessuna intenzione di fare sconti.