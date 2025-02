Calciomercato Milan, Longo svela: «Furlani ci ha provato a gennaio, questa l’offerta»

Condividi via email

Calciomercato Milan, Daniele Longo, noto giornalista esperto di mercato, ha rivelato il tentativo di Furlani per Ricci a gennaio

Come riferito da calciomercato.com, Giorgio Furlani aveva fatto un importante tentativo nel calciomercato Milan appena passato:

PAROLE – In cima alla lista. Samuele Ricci è il grande obiettivo del Milan per la prossima estate. Giorgio Furlani aveva fatto un tentativo, concreto, già negli ultimi giorni della sessione invernale del calciomercato in prestito con diritto di riscatto obbligatorio al verificarsi di determinati obiettivi, ma alla fine il club granata ha deciso di rimandare l’addio a luglio. Con la speranza che sul regista della nazionale azzurra possa scatenarsi una sorta di asta internazionale».