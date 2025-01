Calciomercato Milan, intrigo Loftus-Cheek! C’entra Conceicao, il futuro torna in discussione

Condividi via email

Calciomercato Milan, rebus Loftus-Cheek! Il centrocampista inglese potrebbe partire: Conceicao decisivo. Ultime

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan potrebbe optare per una cessione a sorpresa entro la fine della sessione invernale.

Resta da capire se arriveranno offerte per Loftus-Cheek che dopo l’ottima passata stagione quest’anno è finito ai margini con Fonseca. In questo senso deve essere valutato il pensiero di Conceicao che dal giorno del suo arrivo al Milan non lo ha mai avuto a disposizione. Prossime ore decisive.