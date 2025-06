Calciomercato Milan, Tare sta valutando due grandi dalla Ligue 1: nel mirino ci sono questi profili di Lille e Monaco. Le ultimissime

Il Milan guarda con grande attenzione al mercato francese per rinforzare la corsia destra difensiva. Con la necessità di sistemare un reparto che ha mostrato alcune lacune nella scorsa stagione, i rossoneri avrebbero individuato due profili interessanti in Ligue 1: Tiago Santos del Lille e Vanderson del Monaco. Entrambi i giocatori sono finiti nel mirino della dirigenza milanista, decisa a portare a Milanello un terzino destro in grado di garantire sia spinta offensiva che solidità in fase difensiva.

Tiago Santos, giovane talento portoghese classe 2002, ha impressionato per la sua rapidità e capacità di corsa sulla fascia. Al Lille ha dimostrato di avere ampi margini di miglioramento, unendo qualità atletiche a una discreta tecnica. La sua duttilità, che gli permette di giocare sia come terzino puro che come esterno a tutta fascia, lo rende un profilo particolarmente appetibile per il Milan, che cerca soluzioni dinamiche per la propria difesa. Il costo del suo cartellino potrebbe essere un fattore chiave nella trattativa, ma il Milan sembra pronto a investire su giovani promettenti.

L’alternativa, altrettanto interessante, è Vanderson, terzino brasiliano classe 2001 del Monaco. Conosciuto per la sua energia, la sua capacità di crossare e un’ottima propensione offensiva, Vanderson è già un punto fermo della squadra del Principato. Le sue doti tecniche e la sua esperienza a un buon livello del calcio europeo lo rendono un candidato forte per la fascia destra rossonera. Il Monaco, tuttavia, non è un club noto per fare sconti, e la trattativa per Vanderson potrebbe rivelarsi più complessa e onerosa.

Il Milan valuterà attentamente entrambi i profili, considerando l’età, il potenziale di crescita, l’adattabilità al campionato italiano e, naturalmente, le richieste economiche dei rispettivi club. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi un terzino destro che possa alzare il livello della squadra e risolvere le problematiche evidenziate nella scorsa annata.