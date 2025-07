Calciomercato Milan, la cessione del giovane calciatore procede spedita: si sta trattando con questa squadra. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane talento del Milan, Mattia Liberali, è al centro di un’intensa contesa tra Parma e Lecce, entrambe squadre di Serie A. Il giocatore, una delle promesse più brillanti del settore giovanile rossonero, è finito nel mirino di diversi club, ma le due squadre pugliese ed emiliana sembrano al momento le più decise ad assicurarsi le sue prestazioni.

Il Parma, in particolare, starebbe lavorando su un’ipotesi di trattativa che potrebbe rivelarsi strategica. L’interesse per Liberali si intreccerebbe infatti con la discussione già avviata tra il club ducale e il Milan per Giovanni Leoni. Questa potenziale operazione congiunta potrebbe facilitare l’arrivo di Liberali al Parma, creando un’opportunità di sinergia tra le due società.

Anche il Lecce, tuttavia, non intende mollare la presa. I salentini vedono in Liberali un elemento di grande prospettiva su cui costruire parte del loro futuro e stanno seguendo attentamente gli sviluppi. La concorrenza per il giovane milanista è alta, ma il Milan valuterà attentamente le offerte che arriveranno, cercando la soluzione migliore per la crescita del ragazzo.

Al momento, non ci sono dettagli definitivi sulle formule dei trasferimenti, ma è chiaro che il futuro di Liberali sarà uno dei temi caldi del prossimo calciomercato estivo. La possibilità di un “incrocio” tra le trattative di Liberali e Leoni tra Milan e Parma rende la pista emiliana particolarmente intrigante, ma il Lecce è pronto a dare battaglia per portare il giovane talento nel Salento.