Calciomercato Milan, il futuro di Rafael Leao potrebbe essere stravolto: c’entra il rinnovo di Nico Williams. Le ultimissime sui rossoneri

Nelle scorse ore, una delle telenovele di mercato più seguite ha trovato la sua inaspettata conclusione: Nico Williams ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l’Athletic Bilbao fino al 2035. Una mossa clamorosa che blinda il futuro del giovane talento spagnolo in maglia rojiblanca per un decennio intero, spazzando via le voci di un imminente addio.

Questa firma rappresenta un colpo durissimo per il Barcellona, che da mesi aveva individuato in Williams il rinforzo ideale per la fascia sinistra d’attacco. I blaugrana, alle prese con le note difficoltà economiche, avevano sperato di poter sfruttare la situazione contrattuale del giocatore per strapparlo a un prezzo contenuto o a parametro zero. Ora, con il rinnovo a lungo termine e una probabile clausola rescissoria altissima, il Barça dovrà gioco forza cambiare obiettivo per rinforzare il proprio reparto offensivo.

E proprio qui entra in gioco un nome che, periodicamente, torna di moda in orbita Barcellona: Rafael Leão. L’esterno portoghese del Milan è da tempo uno dei sogni proibiti dei grandi club europei, grazie alla sua velocità, alla sua capacità di saltare l’uomo e alla sua incisività sotto porta. Il Milan, tuttavia, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello e, come ribadito più volte, non ascolterà mai offerte inferiori ai 100 milioni di euro.

La cifra è proibitiva per le casse attuali del Barcellona, ma la necessità di trovare un’alternativa di alto livello a Williams potrebbe spingere i catalani a valutare ogni possibile scenario. L’addio di Nico Williams all’elenco dei desideri blaugrana riapre scenari interessanti e, chissà, potrebbe dare il via a nuove speculazioni sul futuro di Leão. Il mercato è in continua evoluzione e ogni mossa può generare un effetto domino inaspettato.