Calciomercato Milan – Leao ha richieste dall’Inghilterra: i rossoneri tremano

Rafael Leao è uno dei tanti giocatori rigenerati da mister Stefano Pioli. Su di lui, ci ha messo gli occhi su il Wolverhampton

Rafael Leao, rigenerato da Stefano Pioli a partire dal finale della scorsa stagione, ha richieste dalla Premier League. In particolare il Wolverhampton allenato da Nuno Espirito Santo è fortemente interessato al giocatore portoghese. Ora il Milan trema perché vede il Leao un potenziale campione negli anni a venire.

In estate, la dirigenza rossonera era indecisa se cedere o meno il calciatore, ma ora ha cambiato idea e vuole puntare su di lui anche per il futuro. I Wolves stravedono per Leao, e grazie al lavoro del potente procuratore Jorge Mendes, potrebbero arrivare al giocatore alla fine di questa stagione. Il Milan comunque, non ha intenzione di cedere Leao, a meno che non arrivino offerte superiori al 40 milioni di euro. Nel corso dei prossimi mesi ci saranno sviluppi in tal senso. A riportare la notizia è Calciomercato.com.