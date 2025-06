Condividi via email

Calciomercato Milan, quale futuro per Rafael Leao? Questa clausola rescissoria sta per essere attivata. Tutti i dettagli. Le ultimissime

Il futuro di Rafael Leão al Milan è blindato da una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, ma la sua validità non è continua durante l’anno. Questo dettaglio cruciale, che il Milan ha negoziato al momento del rinnovo del contratto del portoghese fino al 2028, definisce precisi periodi in cui altri club possono tentare l’assalto al talentuoso attaccante.

La clausola da 175 milioni di euro si attiva solamente per un periodo molto breve durante la sessione estiva di calciomercato. Nello specifico, essa diventa operativa a partire dal 1° luglio e rimane tale fino alla mezzanotte del 15 luglio. Questo significa che per circa due settimane, qualsiasi club interessato a Leão può pagare la somma stabilita per liberarlo dal contratto con il Milan, bypassando qualsiasi negoziazione diretta con la società rossonera e intavolando direttamente la discussione del contratto con il giocatore.

Al di fuori di questa finestra temporale ristretta, la clausola non è attiva. Ciò comporta che, se un club volesse acquistare Rafael Leão in un altro momento dell’anno, dovrebbe necessariamente intavolare una trattativa diretta con il Milan, il quale sarebbe libero di chiedere una cifra ben superiore ai 175 milioni di euro, o di rifiutare categoricamente qualsiasi offerta.

Questa strategia contrattuale permette al Milan di avere un certo controllo sul futuro del suo gioiello. Da un lato, la clausola è sufficientemente alta da scoraggiare la maggior parte dei club, rendendo l’operazione economicamente proibitiva. Dall’altro, la finestra di attivazione limitata nel tempo riduce il rischio di perdere il giocatore in momenti inopportuni della stagione, garantendo stabilità al progetto tecnico.

Rafael Leão, dunque, rimane un pilastro fondamentale per il Milan, con il suo destino legato a questa complessa ma chiara clausola, che rappresenta un vero e proprio “scudo” per il club rossonero contro gli assalti dei top team europei e non solo.