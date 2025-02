Calciomercato Milan, spunta lo scenario a sorpresa per l'estate! Top player in bilico, può partire se... Ultimissime

Calciomercato Milan, Rafael Leao potrebbe partire in estate in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League

Come riportato da calciomercato.com, senza Champions League potrebbe aprirsi nel calciomercato Milan il tema legato al futuro di Rafael Leao.

PAROLE – «Flora che colorerebbe di quel verde speranza le ambizioni Champions del Milan, chiamato a risalire la china definitivamente e ad abbandonare questo periodo di crisi. E una pennellata di luce sarebbe quanto di più necessario per tutto l’ambiente rossonero, anche perché questo rapporto fra Conceicao e Leao – seppur buono, come testimoniato sin dall’inizio dallo stesso classe ‘99 – è da mantenere monitorato. I presupposti per essere grandi insieme rimangono immutati, ma il feeling va sempre coltivato, annaffiato, curato. Come un fiore che deve sbocciare del tutto. La primavera si avvicina e quale periodo migliore per fiorire assieme? Meglio essere compatti adesso, uniti nella missione comune chiamata 4° posto, Champions League, traguardo fondamentale per la società e la proprietà per questioni sportive ed economiche. Così da non far arrivare l’estate e quei mesi dedicati al mercato. E senza Champions, con Conceicao sarà addio e il rischio di doversi sedere ad ascoltare le offerte (Barcellona? Arabia Saudita?) che arriveranno per Leao può farsi decisamente concreto. Uno scenario, per il bene di tutti, da evitare».