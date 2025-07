Calciomercato Milan, Leao potrà davvero trasferirsi al Bayern Monaco? Sul futuro del portoghese filtra questo adesso. Le ultimissime sui rossoneri

Il nome di Rafael Leao continua a infiammare il calciomercato estivo, ma al momento si tratta solo di un interesse. Sebbene il Bayern Monaco abbia inserito l’esterno portoghese nella propria lista di potenziali acquisti, come spesso accade con i grandi talenti europei, non è pervenuta alcuna offerta ufficiale al Milan. Una notizia che rassicura i tifosi rossoneri e, soprattutto, l’allenatore Massimiliano Allegri, che considera Leao una pedina fondamentale per il suo progetto tecnico.

Dopo la recente conferma in panchina, Allegri ha espresso la chiara volontà di costruire il Milan del futuro attorno a Leao. Il tecnico vede nel numero 10 rossonero il perno centrale dell’attacco, un giocatore capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni, il suo dribbling e la sua visione di gioco. La sua presenza è ritenuta imprescindibile per le ambizioni del club, sia in campionato che in Champions League.

Nonostante l’interesse di un top club come il Bayern, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Leao, a meno di offerte irrinunciabili che al momento non sono arrivate. Il giocatore è sotto contratto fino al 2028 e percepisce uno stipendio importante, a testimonianza del suo status all’interno della squadra. La clausola rescissoria, molto elevata, funge da ulteriore deterrente per eventuali acquirenti.

Il futuro di Leao sembra quindi ancora saldamente legato al Milan. L’intenzione di Allegri di affidargli un ruolo di primissimo piano nel nuovo assetto tattico è un segnale forte e chiaro. I tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo: per ora, il loro gioiello rimane a San Siro, pronto a guidare la squadra verso nuovi successi sotto la guida di Allegri. Le speculazioni di mercato ci sono e ci saranno, ma la volontà del club e dell’allenatore è quella di blindare Leao e renderlo sempre più leader.