Calciomercato Milan, intrigo Leao! C’è il top club sul portoghese, rossoneri già avvisati

Calciomercato Milan, che intrigo intorno al futuro di Rafael Leao: sul portoghese c’è l’interesse del Barcellona. I dettagli

Importante aggiornamento fornito da Fabrizio Romano sul calciomercato Milan e in particolare sul futuro di Rafael Leao. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Il Barça aveva già in estate l’idea di prendere una nuova ala. Nico Williams e Leao restano nei sogni, nei pensieri, nelle discussioni interne del Barça, per il 2025. Più probabile per l’estate che a gennaio. Il piano per l’estate resta questo, prendere un’ala».