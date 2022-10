In casa Milan continua a tenere banco il tema rinnovo di Leao. Nel frattempo oltre al Chelsea aumentano le pretendenti

Come riporta il Mirror, tra queste squadre c’è il Manchester United, che in occasioni delle due gare del Milan con il Chelsea ha inviato degli scout per osservare le prestazioni dell’ex Lille.