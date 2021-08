Calciomercato Milan: le ultime news riguardo la cessione di Castillejo

Calciomercato Milan: la lista dei convocati di Pioli per Milan-Panathinaikos, offre uno spunto sulla situazione Castillejo

Se dalla lista dei convocati per l’ultimo test amichevole di stasera, diramata da Stefano Pioli pochi minuti fa, il destino a tinte rossonere di Andrea Conti sembra ormai segnato, lo stesso non si può dire per Samu Castillejo, aggregato ai compagni e arruolabile per Milan-Panathinakos.

A quanto pare, dunque, non sono da archiviare come semplice pretattica le dichiarazioni rilasciate in serata dall’agente dello spagnolo, Quillon, il quale ha negato qualsiasi negoziazione tra il suo assistito e il Getafe.

A tal proposito, la dirigenza rossonera avrebbe posto il proprio veto riguardo un possibile rientro in patria per lo spagnolo con la formula del prestito secco, ben lontana dagli 8 milioni che auspicano di ricavare, Maldini e Massara, dalla partenza del trequartista ex Villareal.