Milan-Panathinaikos: i convocati rossoneri per il match di stasera

Milan-Panathinaikos: Stefano Pioli ha diramato i convocati per l’ultimo test amichevole del precampionato rossonero

Milan-Panathinaikos, ultimo test amichevole del precampionato rossonero in programma stasera, alle 20.30, allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Un’occasione per testare la condizione atletica dell’undici di Pioli in vista dell’esordio in campionato a Genova, sponda blucerchiata, lunedì 23 agosto alle 20.45.

Ecco la lista ufficiale diramata dal tecnico rossonero poco fa:

PORTIERI

Maignan, Plizzari, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunić, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Capone, Giroud, Leão, Maldini, Rebić.