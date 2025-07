Adli Milan, duello in Serie A per il centrocampista francese! C’è un club in pole

Adli Milan, è aperto il duello tra Torino e Sassuolo per il centrocampista francese: al momento il club granata è in vantaggio

Il futuro di Yacine Adli, talentuoso centrocampista del Milan, si preannuncia come uno dei temi caldi del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Matte Moretto, giornalista esperto di mercato, le due squadre maggiormente interessate al giocatore francese sono il Torino e il Sassuolo. Una situazione, questa, che vede ovviamente attenti osservatori i vertici rossoneri, con il nuovo Direttore Sportivo Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri chiamati a prendere decisioni fondamentali per la prossima stagione.

La Situazione di Yacine Adli al Milan

Adli è arrivato al Milan con grandi aspettative, ma ha faticato a trovare continuità e un ruolo ben definito sotto la precedente gestione tecnica. Le sue qualità tecniche, la sua visione di gioco e la sua capacità di giocare in diverse posizioni del centrocampo sono indubbie, ma il sistema di gioco e la concorrenza interna non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Ora, con l’arrivo di Allegri, il Milan si prepara a un nuovo ciclo tecnico, e il futuro di molti giocatori è in fase di valutazione. Tare, il nuovo DS del Milan, avrà il compito di definire le strategie di mercato, bilanciando le esigenze tecniche con quelle economiche. La sua esperienza e la sua visione saranno cruciali per costruire una rosa competitiva e funzionale alle idee del tecnico.

L’Interesse di Torino e Sassuolo: Due Destinazioni Possibili

Il Torino, sotto la guida di un allenatore che spesso valorizza i giovani talenti e con un progetto tecnico volto a consolidare la propria posizione in Serie A, vedrebbe in Adli un rinforzo di qualità per il proprio centrocampo. La capacità del francese di dettare i ritmi, recuperare palloni e inserirsi in avanti potrebbe essere un valore aggiunto significativo per i granata, che cercano elementi in grado di alzare il livello qualitativo della squadra. Il Torino potrebbe offrire ad Adli quella continuità che gli è mancata a Milano, un elemento fondamentale per un giocatore della sua età che ha bisogno di giocare regolarmente per esprimere appieno il proprio potenziale.

Dall’altra parte, il Sassuolo è da sempre una fucina di talenti e un club che gioca un calcio propositivo e votato all’attacco. L’ambiente neroverde, meno pressante rispetto a quello di una grande squadra come il Milan, potrebbe permettere ad Adli di esprimersi con maggiore libertà e serenità. Il Sassuoloha dimostrato in passato di saper rilanciare giocatori che faticavano altrove, offrendo loro un contesto ideale per la crescita e la valorizzazione. Un centrocampista con le caratteristiche di Adli si sposerebbe perfettamente con il tipo di calcio che il Sassuolo intende proporre, aggiungendo qualità e visione alla manovra.

Il Ruolo di Tare e Allegri nelle Decisioni di Mercato

Le decisioni sul futuro di Yacine Adli passeranno inevitabilmente per il tavolo di Tare e Allegri. Il nuovo DS del Milan, conosciuto per la sua abilità nel fiutare talenti e nel condurre trattative complesse, dovrà valutare attentamente se la cessione di Adli, magari in prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo, sia la soluzione migliore per tutte le parti. Da un lato, il Milan potrebbe voler dare al giocatore un’altra opportunità per dimostrare il suo valore, specialmente in un nuovo contesto tattico sotto la guida di Allegri. Il tecnico toscano è noto per la sua capacità di plasmare i giocatori e di trovare loro la giusta collocazione in campo. Non è escluso che Allegri possa voler valutare Adlidurante il ritiro estivo, per capire se il francese possa rientrare nei suoi piani e nel suo schema di gioco.

Tuttavia, se il calciomercato Milan dovesse decidere di puntare su altri profili o se Adli dovesse esprimere il desiderio di cercare maggiore spazio altrove, le proposte di Torino e Sassuolo diventerebbero estremamente concrete. Sarà un’estate di intense valutazioni e trattative per il Milan, con Tare e Allegri al centro di tutte le decisioni chiave per la costruzione della rosa 2025/2026. Il destino di Yacine Adli è un piccolo, ma significativo tassello, in questo complesso mosaico di mercato.