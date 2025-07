Mercato Milan su Vlahovic: via libera di Furlani ma a condizioni rigide. Ecco quali

Mercato Milan su Vlahovic: Giorgio Furlani ha dato il via libera all’operazione ma a condizioni molto rigide. I dettagli

Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, il calciomercato Milan sembra finalmente aver dato il via libera concreto alla trattativa per Dusan Vlahovic. Una notizia che farà esultare i tifosi rossoneri, ma che arriva con condizioni ben precise imposte dall’amministratore delegato Giorgio Furlani. Secondo quanto riportato da Monica Colombo del Corriere della Sera, l’ok di Furlani al direttore sportivo Igli Tare è arrivato, ma con paletti economici stringenti che potrebbero influenzare notevolmente l’esito della trattativa.

La principale condizione imposta da Furlani riguarda il costo del cartellino di Vlahovic: la spesa non dovrà superare i 10 milioni di euro. Una cifra che, considerando il valore e il potenziale del centravanti serbo, appare decisamente contenuta e riflette la nuova politica di contenimento dei costi che il Milan intende adottare sotto la gestione Furlani. Questo limite di spesa richiederà un notevole lavoro di negoziazione da parte di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, che dovrà dimostrare tutte le sue abilità per convincere la Juventus, attuale proprietaria del cartellino di Vlahovic, ad accettare una cifra così bassa.

Ma le condizioni non si fermano qui. Oltre al costo del cartellino, un altro aspetto fondamentale della trattativa riguarda lo stipendio del giocatore. Il Milan ha intenzione di proporre a Vlahovic una riduzione drastica del suo ingaggio attuale, che dovrebbe essere dimezzato. Questa mossa è in linea con la filosofia del club di creare una struttura salariale più sostenibile e di evitare esborsi eccessivi per i singoli giocatori, anche se di alto profilo. Per Vlahovic, abituato a percepire uno stipendio importante, questa potrebbe essere la condizione più difficile da accettare, mettendo alla prova la sua reale volontà di sposare il progetto Milan.

L’arrivo di Vlahovic al Milan sarebbe un colpo di mercato di grande importanza per Allegri, il nuovo allenatore del Milan, che avrebbe a disposizione un attaccante giovane, potente e con un fiuto del gol eccezionale. Il centravanti serbo potrebbe rappresentare la punta di diamante del reparto offensivo rossonero, affiancandosi a talenti già presenti e portando quella fisicità e capacità realizzativa che spesso sono mancate nelle passate stagioni.

La palla passa ora a Igli Tare, che avrà il compito di avviare i contatti e intavolare una trattativa che si preannuncia complessa e delicata. La sua esperienza e le sue abilità di negoziatore saranno cruciali per cercare di portare a termine un affare che, se concretizzato, potrebbe rappresentare un punto di svolta per il Milan sul mercato. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi, sperando che le rigidissime condizioni imposte da Furlani non precludano l’arrivo di un giocatore di tale calibro a San Siro. Sarà interessante vedere come Tare riuscirà a districarsi tra le richieste economiche e le ambizioni del giocatore, cercando di trovare un punto d’incontro che soddisfi tutte le parti in causa. Il futuro di Vlahovic e, in parte, quello del Milan passano da qui.