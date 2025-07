Milan Arsenal, Allegri ha le idee chiare! Pochi i dubbi del tecnico, in due a riposo precauzionale

Milan Arsenal, Massimiliano Allegri ha pochissimi dubbi sulla formazione: Fofana e Alex Jimenez a riposo precauzionale

Secondo le ultimissime indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta affinando la sua preparazione in vista del prossimo cruciale impegno. Il tecnico Massimiliano Allegri, insediatosi da poco sulla panchina rossonera con il benestare del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, sta lavorando intensamente per trovare la quadra perfetta e superare gli ostacoli che si presentano, anche infortunistici. La rosa, attentamente plasmata da Tare durante il calciomercato, sta iniziando a prendere forma sotto la guida esperta di Allegri, promettendo un Milan competitivo e ricco di sorprese per la stagione a venire.

Infortuni e Assenze: Il Punto sulla Situazione Fisica

La Gazzetta dello Sport riporta due assenze significative che costringeranno mister Allegri a rivedere i suoi piani iniziali. Si tratta di Fofana, fermo ai box per un “problemino” al ginocchio, e di Jimenez, alle prese con un “lieve fastidio muscolare”. Sebbene le condizioni non sembrino destare eccessive preoccupazioni a lungo termine, la loro indisponibilità per la prossima partita rappresenta certamente un grattacapo per lo staff tecnico, costringendo Allegri a optare per soluzioni alternative e a testare la profondità della rosa a sua disposizione, un fattore chiave per la successo stagionale di qualsiasi grande squadra. La gestione degli infortuni sarà cruciale per mantenere l’intensità di gioco e la competitività per tutto l’anno.

La Probabile Formazione del Milan: Scelte e Tattica di Allegri

Nonostante le defezioni, la probabile formazione che Allegri ha in mente per affrontare la prossima sfida, come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, è un mix interessante di sicurezze e nuovi innesti. Tra i pali, l’insostituibile Mike Maignan garantirà la solita sicurezza e leadership, un vero e proprio punto di riferimento per la difesa rossonera. La linea difensiva vedrà Saelemaekerssulla corsia destra, con la sua spinta e dinamismo, affiancato al centro da un solido Tomori e dal promettente Pavlovic, a dimostrazione della fiducia riposta nei giovani talenti. Sulla fascia sinistra, il giovane Bartesaghi avrà l’opportunità di mettersi in mostra, un chiaro segnale della volontà di Allegri di integrare i giocatori emergenti e di costruire un futuro solido per il club.

A centrocampo, la diga mediana sarà composta dal trio Loftus-Cheek, con la sua fisicità e capacità di inserimento, affiancato da Ricci, che garantirà equilibrio e visione di gioco, e da Musah, la cui energia e duttilità saranno fondamentali per il pressing e le ripartenze. Questo centrocampo promette di essere il cuore pulsante della squadra, con la capacità di recuperare palloni e di impostare l’azione offensiva.

In attacco, il tridente offensivo vedrà la fantasia e la tecnica di Pulisic a destra, l’abilità nel finalizzare di Colombo come punta centrale – un’opportunità significativa per il giovane attaccante di dimostrare il suo valore – e l’esplosività e la velocità di Rafael Leao sulla fascia sinistra, pronto a spaccare le difese avversarie con le sue accelerazioni letali. La scelta di Colombo come punta titolare, in assenza di altre opzioni o per precise scelte tattiche, sottolinea la volontà di Allegri di dare spazio anche ai giocatori della Primavera e di costruire un attacco versatile e imprevedibile.

Le Aspettative: Un Milan Rinnovato sotto la Guida di Allegri e Tare

Questo Milan, sapientemente rimodellato sotto la supervisione del Direttore Sportivo Igli Tare e ora plasmato dalle strategie di Massimiliano Allegri, si prepara a scendere in campo con la ferma intenzione di sorprendere e competere ai massimi livelli. Le scelte tattiche di Allegri, la profondità della rosa e l’entusiasmo dei nuovi arrivati, uniti all’esperienza dei giocatori chiave, promettono una stagione ricca di emozioni e sfide avvincenti per i tifosi rossoneri, ansiosi di vedere il loro Milan vincere e convincere nuovamente.