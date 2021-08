Castillejo al Getafe, l’agente: «Ecco la verità sul futuro di Samu»

Castillejo al Getafe: con una dichiarazione rilasciata pochi minuti fa, l’agente dello spagnolo ha negato ogni possibile accordo tra i club

«Non c’è stata alcuna trattativa nè alcun contatto col Getafe in relazione al futuro di Samu Castillejo». A gettare acqua sul fuoco su una possibile trattativa, considerata da diverse fonti spagnole ormai in dirittura d’arrivo, ci ha pensato Manuel Garcia Quillon, agente del trequartista classe 1995.

Intervenuto ai microfoni di serieanews.com, Quillon ha negato qualsiasi tipo di negoziazione tra il suo assistito e il club, smentendo anche il presunto viaggio in Spagna datato giorni fa. Le prossime ore risulteranno decisive per capire se si tratti di semplice smentita di rito, oppure la trattativa sia effettivamente incanalata sui giusti binari: quelli che potrebbero condurre Castillejo nuovamente in Liga.